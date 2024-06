Euro 2024 : les pirates ne laissent pas les supporters en paix et multiplient les arnaques

Le coup d'envoi de l'UEFA Euro 2024 a été donné le 14 juin 2024 et depuis, il soulève des millions de fans de football à travers le monde. Et parmi eux, malheureusement, des supporters peu recommandables, en l'espèce de cyberpirates, qui font tout pour empêcher la fête du foot de tourner en rond, comme le montre la cyberattaque qui a privé les téléspectateurs polonais du match (perdu) contre les Pays-Bas le 16 juin.

Profitant de la frénésie populaire, ils déploient une panoplie d'arnaques, toujours dans le but de dérober devises et données personnelles des amoureux du ballon rond imprudents. Des faux sites de billetterie aux flux de streaming illégaux, en passant par les paris risqués et les boutiques en ligne contrefaites, les pièges se multiplient.