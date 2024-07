L'arnaque au QR code va s'intensifier pendant les JO, prévient le site Cybermalveillance.gouv

Le quishing, contraction de « QR code » et « phishing », est le petit nouveau dans la famille des arnaques en ligne. Son principe ? Tromper l'utilisateur en lui faisant scanner un faux QR code. Vous pensez accéder à un site légitime, mais vous tombez dans un piège. À la clé : vol de données personnelles, mots de passe dérobés, ou pire, compte en banque vidé.

Pourquoi cette technique risque-t-elle de faire un carton pendant les JO ? C'est simple comme un coup de scanner. Les QR codes seront partout : restaurants, transports, zones d'accès... Les escrocs n'auront qu'à coller leurs faux codes par-dessus les vrais. Et le tour est joué ! « C'est très facile de faire un QR code », explique le lieutenant Eddy Rouf de l'Unité nationale Cyber, à nos confrères de Ouest-France. Les chiffres font froid dans le dos : plus de 800 procédures pénales en cours concernent déjà des arnaques au QR code.

L'UNCyber note une « hausse significative » de ces faits, tout comme l'ANSSI qui s'en était inquiété. Et ce n'est que le début. Les JO offrent un terrain de jeu idéal aux cybercriminels. Imaginez : des millions de visiteurs pressés, peu familiers avec la ville, smartphone à la main... Une aubaine pour les escrocs. « Cela pourrait se matérialiser par des affichages pour gagner des places et ainsi piéger des touristes », met en garde Jean-Jacques Latour. Le pire ? Cette arnaque contourne les antivirus et les filtres de sécurité. Un vrai casse-tête pour les autorités.