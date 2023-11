Vous connaissiez le Phishing ? Attendez de voir ce que vous réserve le Quishing

Les QR codes sont omniprésents dans notre quotidien, définitivement popularisés à l'heure du récent pass sanitaire en période Covid, des restaurants aux transports en commun, en passant par les lieux touristiques. On les utilise toujours plus aujourd'hui dans ces mêmes lieux, pour vous faire découvrir un menu ou scanner vos billets d'entrée. Les consommateurs font naturellement confiance à ces codes, et les cybercriminels comptent justement sur cette confiance. Les smartphones sont d'ailleurs très vulnérables, car ils ne bénéficient pas des mêmes protections anti-phishing que les ordinateurs de bureau.