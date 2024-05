Des produits Amazon à tester gratuitement ? Attention à cette vieille technique employée pour vous escroquer

Le hasard fait parfois bien les choses, car c'est un membre de la Gendarmerie nationale qui a bien failli faire les frais de cette nouvelle arnaque. En effet, il a reçu un courrier contenant une proposition alléchante : recevoir des produits Amazon gratuitement, et les tester en étant rémunéré. Pour cela, rien de plus simple : l'adjudant-chef Nicolas Renaud devait juste flasher un QR code, censé le rediriger vers Amazon et le programme de test. Sans doute parce qu'il n'est pas un lapin de 6 semaines, et également parce que certains détails n'ont pas échappé à son flair. « Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est la qualité du support, de l’impression, le mot de clôture de la lettre : "tous mes vœux", et puis surtout une adresse mail qui ne correspondait pas du tout à Amazon », explique-t-il à France Info.

Ni une, ni deux, le militaire mène l'enquête. Et bien sûr, en flashant le fameux QR code qui figure dans ce courrier bancal, il atterrit sur un site ressemblant à celui d'Amazon, mais qui semble bien trop curieux à ses yeux. En effet, c'est un véritable interrogatoire en règle et en ligne qu'il subit : nom, prénom, adresse mail, adresse postale et… coordonnées bancaires. Mais ce n'est là que la première phase de l'escroquerie.

Car quelques jours après, les utilisateurs qui ont cédé à la tentation du gain et donné toutes ces informations personnelles sur le faux site Amazon se font appeler par, là encore, leur soi-disant conseiller bancaire, qui n'a plus qu'à dérouler son speech : il leur donne leurs coordonnées pour être crédible et leur indique que des transactions suspectes sont en cours sur leur compte. Pour y mettre un terme, l'escroc s'arrange pour leur faire valider ces achats et les piller.