Sur Facebook, l'arnaque à la carte de transport gratuite circule et siphonne vos coordonnées bancaires

La page Facebook « Carte des transports publics à Reims » (dont nous ne vous fournirons pas le lien pour préserver votre sécurité et celles de vos données personnelles) a vu le jour le 1er avril, un choix de date qui aurait dû éveiller les soupçons. Elle affiche une unique publication sponsorisée, visible à un horaire inhabituel, promettant une carte « Grand R » comme l'originale pour voyager gratuitement pendant 6 mois. Cette offre intervient après une récente augmentation des tarifs de transport, ce qui pourrait davantage inciter les usagers rémois. Cependant, l'augmentation mentionnée remonte à plusieurs mois, et l'offre elle-même est truffée de fautes de frappe et d'erreurs de formatage, ce qui fait douter de sa crédibilité.



Des commentaires élogieux ont rapidement été mis en avant sous la publication de l'offre, mais ils émanent de profils au comportement suspect. Un profil prétend avoir reçu et vérifié la carte, mais des indices, comme des photos de profil identiques postées simultanément, suggèrent qu'il s'agit d'un faux compte. D'autres commentaires, publiés à des heures similaires, vantent l'offre ou prétendent en bénéficier, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille d'une grande arnaque.

Contacté peu après la publication de cette page suspecte, Grand Reims Mobilités a confirmé une heure plus tard qu'il s'agissait d'un contenu frauduleux usurpant son identité. Selon ses dires, le site propose une carte gratuite, mais demande un paiement ultérieur. Cette information a été diffusée au public sur les réseaux sociaux pour le sensibiliser, en fin de matinée ce mercredi 3 avril 2024.