Google dévoile une stratégie surprise pour contrer le piratage

Après son grand ménage des sites pirates de 2022, Google continue d'intensifier ses efforts, en tout cas aux USA. C'est dans une lettre adressée au bureau américain des brevets et des marques (US Patent and Trademark Office) que l'entreprise a déclaré le blocage préventif de millions d'URL avant qu'elles puissent apparaître aux yeux des internautes. La démarche s'inscrit dans une stratégie proactive bien plus vaste : contrer les publicités qui vantent du contenu piraté (films ou séries par exemple) avant même leur sortie officielle.