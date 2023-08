Google et YouTube face à un dilemme sur la protection intellectuelle des œuvres créées par IA

En avril dernier, un morceau appelé Heart on my sleeve, chanté par Drake et The Weeknd, connaît un franc succès. Seul problème, ni l'un ni l'autre n'ont vraiment chanté sur cette musique, et il s'agit en réalité de voix générées par IA. Un cas que l'on a déjà vu plus d'une fois. Universal, le label des deux artistes, n'a pas du tout apprécié cela et a demandé aux plateformes de supprimer le morceau. Si certaines d'entre elles, comme Spotify, se sont rapidement exécutées, cela n'a pas été le cas de YouTube. La plateforme de Google a un peu moins de contrôle sur son catalogue et se repose sur le non-respect de ses politiques de contenu (comme une violation du copyright) pour supprimer une vidéo.