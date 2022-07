En 2021, YouTube a repéré 1,5 milliard d'infractions de propriété intellectuelle sur ses vidéos

Dans le détail, Content ID est le système le plus utilisé regroupant 98,97 % des plaintes pour non-respect du droit d'auteur en 2021. La détection automatique des contenus permet ainsi aux ayants-droit comme à YouTube de gagner beaucoup de temps et d'argent en utilisant l'intelligence artificielle pour repérer et supprimer les vidéos illégales.

Dans 90 % des cas, les vidéos détectées par Content ID restent en ligne sur la plateforme, mais sont intégralement démonétisées et l'argent généré est directement dirigé vers les détenteurs des droits sur les contenus mis en ligne, même si des escrocs ont finalement réussi à détourner le système et à générer des milliers d'euros en réclamant les droits sur des contenus qui ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi Content ID n'est ouvert aujourd'hui qu'à 9 000 entreprises, afin de limiter les abus.

Dernière information apportée par ce rapport : les réclamations effectuées par les vidéastes à propos de Content ID sont rares et ne représentent que 0,5 % des litiges. Dans plus de 60 % des cas, ces derniers obtiennent gain de cause.