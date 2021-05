Droit d’auteur : Facebook supprime 2 millions de contenus “pirates” chaque mois

Facebook et Instagram proposent en effet un outil de « gestion des droits », Rights Manager , qui permet à un individu de se déclarer comme propriétaire de photos ou de vidéos, et de déterminer les actions à opérer si Facebook repère qu’un profil ou qu’une page partage un contenu protégé. Grâce à une technologie de « prise d’empreintes numériques » (fingerprint), inspirée du Content ID de YouTube, Rights Manager est alors capable de détecter quelles photos et vidéos publiées sur Facebook et Instagram correspondent à des contenus « marqués » par leurs créateurs d’origine. Lorsqu'une réutilisation inappropriée est signalée, ces derniers peuvent demander à les faire retirer… Ou à les monétiser.

À noter enfin que Facebook utilise aussi Audible Magic , un service tiers « d’empreintes » audio / vidéo, pour repérer des morceaux de musique piratés.