Facebook confond Bitche et "bitch", et censure la page de la ville

Tout a commencé le 19 mars 2021, lorsque la page Facebook de la ville de Bitche a été dépubliée par le numéro 1 des réseaux sociaux (via son algorithme), pensant qu'il s'agissait d'une page en référence à l'insulte « bitch » en anglais.

À cause de cette dépublication et dans le but d'informer les habitants, l'équipe municipale de la commune a pris la décision de créer une nouvelle page Facebook baptisée « Mairie 57230 », le nombre correspondant au code postal de Bitche.

Heureusement, moins d'un mois après cette censure inopinée et suite à la médiatisation de l'étonnante affaire, la ville de Bitche a retrouvé sa page Facebook. Dans un post, la page Ville de Bitche indique que, suite à une procédure d'appel, « le Président Directeur Général de Facebook France a contacté personnellement Monsieur le Maire pour l’informer que la page de la Ville de Bitche est à nouveau publiée et pour s’excuser des désagréments qui ont pu être causés ».