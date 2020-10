Facebook va (enfin) bannir les contenus négationnistes de sa plateforme

L'entreprise Facebook et les institutions compétentes ont noté une recrudescence des contenus haineux en ligne et des signalements à l'encontre de nombreux groupes dans le monde. La firme californienne indique avoir banni plus de 250 organisations suprémacistes et avoir mis à jour ses politiques pour écarter les milices et les QAnon, un mouvement conspirationniste qui soutient Donald Trump.