Facebook boycottée par de grandes marques, qui retirent leurs budgets publicitaires

Parmi les entreprises qui ont décidé de taper du poing sur la table et de retirer leurs annonces prévues pour être diffusées au mois de juillet sur Facebook, on retrouve Coca-Cola, Unilever, le géant des télécoms Verizon. La marque de glaces et de sorbets Ben & Jerry's (une filiale d'Unilever d'ailleurs) fut la première à dégainer en annonçant, dès le 23 juin, « mettre en pause toutes les publicités payantes sur Facebook et Instagram aux États-Unis, pour soutenir la campagne Stop hate for profit ». Et l'entreprise de sommer Facebook à « prendre des mesures claires et sans équivoque pour empêcher sa plateforme d'être utilisée pour diffuser et amplifier racisme et haine ».