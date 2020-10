Facebook : la fronde interne contre la désinformation continue, entre départs et lettres publiques

« Je ne peux plus contribuer à une organisation qui profite de la haine aux États-Unis et dans le monde » : début septembre, un des ingénieurs logiciel de Facebook, Ashok Chandwaney, annonçait sa démission de Facebook en ces termes, par le biais d’une lettre ouverte. Il mettait notamment en cause l’incapacité du réseau social à combattre la haine en ligne.

Ce départ, un de plus pour l’entreprise de Mark Zuckerberg, est révélateur d’un climat de tensions et de fronde interne. En juin dernier, aux cœur des manifestations en soutien à George Floyd, un groupe d’employés avait lancé une grève en ligne. D’autres ont préféré démissionner. Le motif : la non-modération des messages polémiques, voire haineux du président Donald Trump.

« J'ai regardé la situation et je me suis dit que je ne voulais tout simplement plus travailler ici, » explique Chandwaney. Il y a quatre mois, Timothy Aveny, un autre ingénieur démissionnaire, s’indignait : « Facebook fournit une plateforme qui permet aux hommes politiques de radicaliser des individus et de glorifier la violence. Nous regardons les États-Unis basculer dans le même genre de discorde alimentée par les réseaux sociaux, qui ont causé la mort de personnes aux Philippines, au Myanmar et au Sri Lanka ».