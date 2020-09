Critiqué, Facebook en dit un peu plus sur ses algorithmes de recommandation

Outre les critiques qui lui ont été adressées avant le bannissement de la mouvance QAnon, Facebook a également été critiqué plus récemment, lorsqu'une milice a lancé un « appel aux armes » sur sa plateforme. Malgré 455 signalements et des commentaires demandant quelles armes apporter, Facebook n'a pas réagi. Une « erreur opérationnelle », selon Mark Zuckerberg, qui s'est concrétisée lorsqu'un jeune de 17 ans a ouvert le feu dans une manifestation à Kenosha, dans le Wisconsin. Le 25 août, il a tué deux personnes et en a blessé une troisième.