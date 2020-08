Tensions entre Facebook et la Thaïlande après le blocage d'un groupe au million de membres

« Des demandes comme celles-ci sont graves, contreviennent au droit international des droits humains et ont un effet dissuasif sur la capacité des gens à s'exprimer », a déclaré, visiblement remonté, un porte-parole de Facebook dans un communiqué transmis à nos confrères de Reuters. « Nous travaillons à protéger et défendre les droits de tous les internautes, et nous nous préparons à contester légalement cette demande », a-t-il confirmé.