Facebook va passer à la caisse en France et payer un arriéré d'impôts de plus de 100 millions d'euros

D'autres géants du numérique présents en France avaient déjà été rattrapés par la patrouille et négocié avec l'administration fiscale. En septembre 2019, Google avait accepté de verser, en deux parties, environ un milliard d'euros au fisc français, pour s'éviter un procès. Plus tôt, en février 2019, c'est Apple qui avait effacé son ardoise, en versant 500 millions d'euros à Bercy, soldant ainsi ses arriérés d'impôts correspondant à une décennie d'activité en France. En un an et demi, le fisc français s'est ainsi assuré de récupérer plus d'un milliard et demi d'euros de recettes fiscales auprès des trois mastodontes.