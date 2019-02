Apple se met en règle auprès du fisc français (et ça lui coûte 500 millions)

Apple paye

Taxer davantage les GAFA

Les négociations auraient débuté il y a plusieurs mois entreet la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de Bercy. Et ne se seraient achevées qu'à la fin du mois de décembre.L'accord conclu entre le fisc français et l'entreprise américaine prévoit un versement record de. Ce montant permet à la marque à la pomme de se mettre en règle avec l'administration et de solder ses arriérés d'impôts, correspondant à dix années d'activité sur le territoire.Bercy estimait notamment que les impôts jusqu'alors payés par Apple n'étaient pas à la hauteur des profits réalisés par l'entreprise en France. Le groupe aurait en effet réalisé un chiffre d'affaires de 47,7 milliards d'euros en 2017 dans l'Hexagone.Cette annonce intervient dans un contexte où le gouvernement français souhaite taxer davantage les grandes entreprises de la tech, en particulier les GAFA . La future taxe, qui pourrait être votée dans les prochaines semaines, pourrait rapporter à l'État... 500 millions d'euros.Par ailleurs, Apple n'est pas le premier géant à connaître un tel redressement fiscal. L'année dernière, c'est Amazon qui était passée à la caisse, en réglant environ 200 millions d'euros au fisc, pour solder cinq ans d'arriérés d'impôts.Du côté d'Apple, on a confirmé l'accord trouvé avec l'administration française, sans en préciser le montant. Les dirigeants de l'entreprise se sont également déclarés «». Tout en mettant surtout en avant les «» soutenus par l'activité de la société.