La France prête à taxer elle-même les GAFA, même en l'absence d'accord européen

Capture écran de Bruno Le Maire - France 2

La taxation des géants du numérique ne convainc pas tout le monde en Europe

Les discussions avancent au sein de l'UE et la France menace d'une taxe nationale

On ne peut rien enlever à l'abnégation deà vouloir imposer une taxe spécifique aux grandes entreprises numériques mondiales. Jeudi matin, le ministre de l'Économie et des Finances répondait aux questions de la journaliste Caroline Roux dans lessur France 2. Interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes et sur la façon dont le gouvernement pourrait financièrement répondre aux attentes des Français en matière fiscale, Bruno Le Maire n'y est pas allé de main morte et en a profité pour remettre sur la table le dossier d'une(Google, Apple, Facebook, Amazon). «», a-t-il répondu, «».Porteur du projet d'une taxe européenne sur le chiffre d'affaires des géants du numérique devant la Commission européenne, Bruno Le Maire est convaincu qu'une taxation de ces acteurs pourrait permettrede celle des citoyens. Le ministre a rappelé que les grandes entreprises mondiales du secteur «».Des discussions sont actuellement en cours au sein de l'Union européenne, et la France espérait, à l'origine, voir cette directive être approuvée avant la fin de l'année. Mais en raison des oppositions à celle-ci (l'Irlande, le Luxembourg, et dans une moindre mesure l'Allemagne, qui craint d'affaiblir son industrie automobile), il devrait y avoir au moins un retard.Il y a tout de même eu, annoncée par Bruno Le Maire : «».Alors, que faire si, malgré tout, les choses traînent devant la Commission et si la France ne parvient pas à trouver un accord avec ses homologues européens ? Bruno Le Maire a répondu vouloir mettre en place, dès 2019,envers les membres du Gafa, «». Les voilà prévenus.