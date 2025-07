max6

A chaque fois c’est la même chose et les mêmes conneries: c’est trop compliqué, ça va couter trop cher, ça tue l’innovation, on va devoir licencier du personnel…

Apple est passé de force à l’usb-c après avoir lutté contre avec les mêmes arguments pendant 10 ans et, MIRACLE, la socièté existe toujours l’iphone ne s’est pas auto détruit, les actionnaires touchent toujours autant de fric et ils n’ont licencié personne et les iphone qui devaient être « tués par les réglementation incompréhensible et destructrices de l’UE » se vendent toujours autant aux mêmes tarifs.

Même Windows n’a pas disparu détruite par l’obligation de laisser d’autres navigateurs internet s’installer mais quel miracle.

Ouf on est passé prêt de la destruction totale de l’économie mondiale par les règles européennes