Cela n'a évidemment pas plu au géant du Web, qui a répliqué en expliquant que ces lois causaient du tort aux clients et aux entreprises européens : « Ces changements, et bien d'autres que nous avons dû mettre en place en Europe, font déjà perdre jusqu'à 30 % de trafic aux entreprises européennes. La frustration des utilisateurs est telle que beaucoup recourent à des solutions de contournement complexes pour accéder aux entreprises et aux informations recherchées » a notamment souligné Olivier Bethell, directeur principal de la concurrence chez Google, en prenant pour exemple Google Flights.