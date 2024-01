Google Shopping : 14 ans après le début de l'enquête de l'UE, l’amende de 2,4 milliards d’euros en passe d'être confirmée

La sanction financière s'impose un peu plus comme l'issue de cette affaire longue de quatorze ans. Ce type d'avis est généralement pris en compte et suivi par le juge, rapporte Le Monde. Lorsque l'amende a été annoncée en 2017, il s'agissait alors du plus important montant jamais infligé par l'Union européenne dans une affaire concurrentielle. Elle a depuis été surpassée par une autre amende ciblant Google.