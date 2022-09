Pourquoi Google écope d'une amende record de 4,125 milliards d'euros aujourd'hui (et pourquoi c'est important)

Après plus de sept années depuis le lancement de la procédure à l'encontre de Google pour abus de position dominante concernant son système d'exploitation Android et son moteur de recherche Google Search, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) « confirme dans une large mesure » la décision initiale de la Commission. Cet arrêt va désormais faire office de solide jurisprudence en la matière, tandis que pour seul lot de consolation à l'égard de la firme de Mountain View, le montant de l'amende a légèrement été réduit.

De fait, la CJUE réduit la somme à 4,125 milliards d'euros au lieu des 4,343 milliards d'euros auxquels Google a été condamnée par la première décision de justice, celle de la Commission européenne, le 18 juillet 2018. Ce réajustement tient compte, selon le Tribunal, de la « durée » et de la « gravité » de l'infraction commise par Google. Le grief reste cependant inchangé, puisque dans son arrêt, le Tribunal dispose que la firme américaine a bel et bien « imposé des restrictions illégales aux fabricants

d’appareils mobiles Android et aux opérateurs de réseaux mobiles, afin de

consolider la position dominante de son moteur de recherche ».