Choisir librement son navigateur et moteur de recherche ? DuckDuckGo, Ecosia et Qwant mettent la pression

En 2023, entrera en application le très attendu Digital Markets Act, qui fera office de législation sur les marchés numériques au sein de l'Union européenne, dans le but de rendre le secteur numérique à la fois plus équitable et plus compétitif. Parmi les points majeurs du DMA, on retrouve la fin de la pratique qui consiste à imposer, par défaut, tel ou tel navigateur web ou moteur de recherche, le principe étant que l'utilisateur final doit avoir le choix. Qwant, DuckDuckGo et Ecosia viennent de publier une lettre publique dans laquelle ils alertent le législateur européen sur la bonne application du texte.