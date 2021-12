Qwant, DuckDuckGo, Ecosia et Lilo visent encore Google par défaut sur Android dans une lettre à l'UE

Par ailleurs, si la personne souhaite changer de moteur par défaut plus tard, les manipulations sont considérées comme complexes et décourageantes. Et pour finir, le choix de moteur de recherche par défaut ne semble pas garantir que l'entièreté des recherches faites via les diverses applications disponibles sur l'appareil passeront par le moteur de recherche choisi par défaut. Traduction : Google Search sera toujours quelque part, même si vous n'en voulez pas.