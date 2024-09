De son côté, la Commission européenne « prend acte » de l'arrêt. Elle l'« étudiera attentivement et réfléchira aux prochaines étapes possibles ». Cette déconvenue intervient une semaine après que Bruxelles a frappé un grand coup dans la régulation des géants technologies américains, en confirmant des milliards d'euros d'amendes et de redressements contre Google et Apple.