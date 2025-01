Malgré tout, les régulateurs européens semblent déterminés à faire respecter leurs lois. De nouvelles auditions sont prévues dans les prochains mois pour évaluer la conformité des entreprises visées avec le DMA et le DSA. Les scénarios évoluent rapidement, et il n’est pas exclu que des compromis se dessinent à terme, sous la pression conjuguée de l’opinion publique et de dirigeants soucieux de préserver la coopération commerciale entre les deux continents.

Une chose est sûre : l’ère de la passivité semble révolue. Quel que soit le dénouement, cette confrontation symbolise un tournant majeur dans la relation entre Washington et Bruxelles. Reste à savoir si les géants de la tech trouveront leur compte dans ce nouveau paysage ou s’ils continueront de batailler, encouragés par un Donald Trump prêt à en découdre.