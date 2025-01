Basée en Suisse et positionnée en fervent défenseur de la vie privée, la société Proton souhaite pointer les nombreux écarts de ses concurrents et les mettre en lumière. L'entreprise estime par ailleurs que les amendes reçues n'ont aucun effet sur les pratiques illégales de ces sociétés. Dans un communiqué, Proton affirme ainsi :

"Même si les amendes récemment infligées aux grandes entreprises technologiques en 2024 sont les plus élevées de ces dernières années (plus qu'en 2023 et 2022 réunies), elles ne constituent toujours qu'un simple coût d'exploitation pour les entreprises dont les revenus sont souvent supérieurs au PIB de certains pays."