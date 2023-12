Grosse amende à venir ? Apple dans l'œil de la Commission européenne pour avoir bloqué les services musicaux concurrents

Pour aller plus loin, Apple rendait par ailleurs impossible, pour les utilisateurs de ses appareils, le téléchargement d'applications autrement que sur son Store, y compris directement depuis le site internet de Spotify par exemple. Devant la pression européenne, Apple a dû lâcher du lest, et a finalement retiré cette interdiction début 2022, autorisant même quelques mois plus tard les services comme Spotify à informer directement sur l'App Store que de meilleures conditions tarifaires étaient disponibles ailleurs.