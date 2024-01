À son tour, Apple va être inculpée pour pratiques anticoncurrentielles par la justice américaine

Les avocats du département de la justice et des représentants d'Apple se sont déjà rencontrés à trois reprises au sujet d'une éventuelle action en justice. L'affaire devrait porter sur les limitations logicielles et matérielles mises en place sur les iPhone et iPad, qui sont accusées d'entraver les services concurrentiels. Cela concernera probablement les pratiques de l'entreprise au sein de l'App Store, ainsi que la fermeture de son écosystème à la concurrence.