Enquêtes antitrust : Google, Apple, Facebook et Amazon auraient déjà tout prévu

Cette semaine, le ministère américain de la Justice et la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission ou FTC) se sontpour ouvrir de potentielles enquêtes antitrust à l'encontre deet. Alors que ces autorités croyaient prendre les choses en main,révèle que les géants du numérique auraient tout vu venir, et prépareraient une défense béton.Anticipant la surveillance accrue des autorités américaines,et, qui ont souffert sur le marché boursier cette semaine, travailleraient ainsi depuis plusieurs mois à affronter le moment décisif, conscientes qu'elles ne seraient pas éternellement « protégées ». Les quatre entreprises ont ainsi misAinsi, lesont renforcé leurs équipes juridiques internes de toute une flopée d'avocats, ayant tous déjà travaillé pour le compte du gouvernement. L'an dernier, Facebook a enrôlé, ancienne patronne de la divisiondu ministère de la Justice, à San Francisco. De son côté, Amazon a recruté, connu pour être l'ancien conseiller juridique de Makan Delrahim, responsable de la division antitrust du département de la Justice des États-Unis. Google compte dans ses rangs un certain, ex-membre de la FTC, et Stewart Jeffries, qui fut avocat antitrust rattaché à la Chambre des représentants jusqu'en 2011.Google, Apple, Facebook et Amazon ont pris soin de recruter ces collaborateurs, sans doute pour bénéficier de leurs connexions avec les institutions politiques et judiciaires américaines, mais aussi pour leurs. Outre ces moyens humains, nous le disions, les GAFA ont aussi massivement dépensé du côté de Washington. Le Sénat américain a révélé, il y a peu, avoir noté unpour Google, Amazon et Facebook.En outre, les géants du numérique usent aussi d'autres stratégies pour contenir la fronde des autorités. Amazon, par exemple,pour leur expliquer comment la société aide les petites entreprises à se développer et à gagner de l'argent.organisent régulièrement despour faire état depour affronter la concurrence. Les GAFA ne manquent clairement ni de ressources, ni d'imagination. L'avenir dira si toutes leurs mesures sont suffisantes pour calmer la fronde des autorités du pays.