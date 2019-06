Antitrust : la justice américaine se déclare compétente pour enquêter sur les pratiques d'Apple

Des pratiques anticoncurrentielles ? La justice voudrait en avoir cœur le net

Spotify accuse Apple d'abus de position dominante

Lundi, nous vous informions du renforcement de la surveillance américaine de deux des membres du GAFA,par la Commission fédérale du commerce (FTC) etpar le ministère de la Justice. Ce même département de la Justice s'est, dans la foulée, déclaré compétent pour une éventuelle enquête antitrust à l'encontre d', laissantDans l'optique de déterminer si les grandes entreprises du numérique mondial utilisent à la fois leur taille et leur position pour se livrer à, le département américain de la Justice s'est déclaré compétent et ouvert au déclenchement d'une éventuelle enquête à l'encontre d'Apple, comme l'indique Reuters.Si on ignore encore les véritables raisons qui poussent la justice à envisager une enquête sur les pratiques menées par la firme à la pomme, le géant du streaming musical Spotify doit sans doute apprécier l'intérêt porté à Apple par le ministère.La société suédoise accuse en effet Apple d'abuser de sa position dominante et lui reproche d'imposer des règles qui l'avantagent systématiquement, de par son statut de propriétaire d'iOS et de l'App Store.Après avoir déposé plainte auprès des instances européennes, Spotify pourrait bien obtenir gain de cause puisque la Commission européenne s'apprêterait àsur les agissements d'Apple prochainement. Nul doute que ces actions ont conforté les autorités américaines dans leur nouvelle stratégie de surveillance.