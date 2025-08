Le club très fermé des entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars accueille désormais un second membre. Le cours de l'action de Microsoft a bondi de plus de 5 % le jeudi suivant la publication de ses résultats, propulsant ainsi la valeur de l'entreprise au-delà de cette barre symbolique. Microsoft rejoint donc le fabricant de puces NVIDIA, qui avait atteint ce seuil pour la première fois plus tôt durant le même mois.

Cette ascension s'explique par les solides performances de l'entreprise, avec une croissance de ses revenus de 18 %, soit le taux d'expansion le plus rapide en plus de trois ans pour Microsoft. Cette dynamique est principalement portée par son activité de cloud computing, Azure. Pour la première fois, la société dirigée par Satya Nadella a communiqué les revenus d'Azure en dollars, annonçant que les ventes générées par Azure et d'autres services cloud ont dépassé les 75 milliards de dollars lors de l'exercice 2025, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à 2024.

Comme souligné par CNBC, ces résultats placent Microsoft et NVIDIA parmi les principaux bénéficiaires de l'expansion de l'intelligence artificielle, devant Apple dans le classement des capitalisations boursières. En effet, le géant de Cupertino occupe désormais la troisième place du podium avec environ 3 200 milliards de dollars, son action ayant chuté de 17% cette année face aux inquiétudes des investisseurs concernant son retard supposé dans l'IA.