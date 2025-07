Selon l'analyse de Microsoft, les emplois les plus vulnérables à l'automatisation par l'IA générative sont (surprise !) ceux qui impliquent la « fourniture d'informations et d'assistance, l'écriture, l'enseignement et le conseil ». Les chercheurs ont créé un score d'applicabilité de l'IA fondé sur l'utilisation et le succès des IA dans ces différents métiers. Les professions les plus susceptibles d'être remplacées incluent donc les traducteurs, les historiens, les représentants commerciaux, les rédacteurs, les auteurs et les représentants du service client.

L'étude révèle par ailleurs que les emplois les moins bien rémunérés et axés sur les tâches manuelles sont paradoxalement moins susceptibles d'être automatisés. Parmi les plus sûrs, on retrouve les opérateurs de machinerie lourde, les opérateurs de bateaux à moteur, les femmes de ménage, les couvreurs, les massothérapeutes et les plongeurs.