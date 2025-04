yassc

Je pense qu’un certain nombre de métier résisteront, uniquement pour le côté « humain ».

Après une multitude de solution sont possibles.

Revenu universel, solution soviétique du 0 chômage qui à mettre 20 personnes pour rien, etc.

Diminution drastique des heures travaillés.

Valorisation d’autres métier intellectuel, écrivain, peintre, chercheurs, science social et collaborative.

Je pense qu’un certain nombre de métier résisteront, uniquement pour le côté « humain ».

Après une multitude de solution sont possibles.

Revenu universel, solution soviétique du 0 chômage qui à mettre 20 personnes pour rien, etc.

Diminution drastique des heures travaillés.

Valorisation d’autres métier intellectuel, écrivain, peintre, chercheurs, science social et collaborative.

Je pense qu’un certain nombre de métiers résisteront, uniquement pour le côté « humain ».

Après une multitude de solutions sont possibles.

Revenu universel, solution soviétique du 0 chômage qui a mis 20 personnes pour rien, etc.

Diminution drastique des heures travaillées.

Valorisation d’autres métiers intellectuels : écrivain, peintre, chercheurs, science sociale et collaborative.