Un agent d'IA est un programme informatique qui repose sur l'IA, capable d'accomplir des tâches de manière autonome et d'interagir de façon intelligente avec les utilisateurs. Il traite des informations, prend des décisions fondées sur des modèles préalablement appris et agit pour atteindre un objectif précis. Cette technologie s'avère pertinente dans divers contextes comme les assistants virtuels, les services de support client et les systèmes de gestion des tâches, en automatisant des processus répétitifs.