Concernant les autres applications Microsoft 365, Copilot embarquera un générateur de récits (propositions de sujets, création de plans, élaboration de premières ébauches de présentations) dans PowerPoint, exploitant les modèles de marque de l’entreprise. Teams analysera automatiquement ce qui a été dit à l’oral et retranscrit pendant la réunion de manière à générer des comptes rendus plus complets, Outlook résumera les points clés et hiérarchisera les messages grâce à la nouvelle fonction « Prioriser ma boîte de réception » pour vous permettre de répondre aux mails les plus urgents, Word sera en mesure de compiler les informations issues d’autres applications de travail (données web et de travail), et OneDrive pourra analyser et trouver des documents stockés encore plus rapidement.