Microsoft permet désormais à toutes les entreprises d'accéder à Copilot 365

Alimenté par GPT-4 d'OpenAI, Copilot est disponible directement via les logiciels de la suite Microsoft 365, Word, PowerPoint, Excel, etc. Il permet de générer du texte, de créer des présentations PowerPoint basées sur des documents Word, et aide par exemple dans l'utilisation des fonctions telles que les tableaux croisés dynamiques dans Excel. L'IA « transforme vos mots en l'outil de productivité le plus puissant de la planète », promet la firme de Redmond. Elle est également présente dans Teams et Outlook.