Quelques jours après Android, Microsoft Copilot vient de débarquer sur iOS

Dans le détail, et pour rappel, Copilot gère de multiples langues et prend en charge plusieurs langages de programmation et frameworks. Parmi eux Python, JavaScript, TypeScript, ou encore Ruby entre autres.

Mais bien évidemment, l'application est loin d'être réservée aux seuls développeurs, loin de là. L'application de Microsoft (dont l'entreprise est très fière) peut servir à n'importe qui et être utilisée pour de très nombreux usages : aider à organiser un voyage, répondre à des questions, écrire une chanson, raconter une blague, produire un graphique ou un tableau, calculer le montant d'une facture… les contextes d'utilisation potentiels ne manquent pas.