Voilà comment l'IA basée sur ChatGPT va arriver sous Windows 11

Une des faiblesses de Copilot est qu'il est alimenté par Bing, qui peut parfois présenter des informations erronées. Cela empêchera à certains moments Copilot de fonctionner correctement et d'effectuer certaines actions. Pour solutionner cela, Microsoft met en place un système de plugins à installer en interne pour personnaliser Bing.com. Ces plugins (appelés actions cards ou desktop cards) permettent à Copilot de cerner avec plus de précision votre utilisation de l'OS. Il peut ensuite vous proposer des suggestions d'assistance plus adaptées.