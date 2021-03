Cortana pour iOS et Android, c'est terminé

Ainsi, à partir de ce mercredi 31 mars 2021, Cortana ne fonctionne plus sous iOS et Android. Toutes les fonctionnalités comme la création de listes et de rappels sont désactivées mais peuvent toujours être consultées via la version Windows de l'assistant. Pour faire simple, l'application mobile ne fonctionne plus du tout.



Comme nous l'avons mentionné précédemment, Cortana restera en activité sur Windows puisque Microsoft a décidé de se focaliser sur un usage à destination des professionnels. En effet, les entreprises peuvent accéder à différentes technologies via Cortana. Quant aux consommateurs lambda, ils ne sont clairement plus la cible de Microsoft dans ce domaine.