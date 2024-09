Dans les faits, ça n’est une surprise pour personne. Voilà plus d’un an que Microsoft a annoncé la fin de vie de l’update 21H2 pour Windows 10 comme pour Windows 11. Si l’on reprend la chronologie des différentes échéances, les versions Famille et Pro de Windows 10 21H2 sont obsolètes depuis juin 2023 déjà, tandis que les éditions Éducation et Entreprise ne reçoivent plus de mises à jour depuis cet été. Côté Windows 11, la mise à niveau 21H2 n’est plus prise en charge depuis octobre 2023 pour les licences Famille et Pro, et atteindra sa fin de support le mois prochain pour les éditions Entreprise et Éducation.