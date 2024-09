Bien que cette nouvelle s’inscrive dans la logique de développement de Windows 11, qui accueillera sa version 24H2 dans quelques semaines, ce passage obligé à Windows 23H2 pose toujours des questions éthiques et fonctionnelles au regard des utilisateurs et utilisatrices contraints d’effectuer la mise à niveau. D’une part, Windows 23H2, lancé l’année dernière, n’est officiellement disponible pour tous et toutes que depuis le mois de juin dernier, et souffre encore d’instabilités et de bugs sur les machines les plus anciennes. D’autre part, le simple fait de forcer la main aux derniers résistants laisse un goût amer à celles et ceux qui n’auront désormais plus d’autres choix que de basculer sur cette édition pour continuer à utiliser Windows 11.