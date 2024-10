Depuis 24 heures, Microsoft embrase la toile. Non seulement l’entreprise vient d’annoncer le déploiement officiel de Windows 11 24H2 auprès du grand public, mais en plus, elle a dévoilé toute une série de fonctionnalités avancées pour Copilot. Oui, mais… En France, l’intelligence artificielle made in Redmond manque toujours à l’appel en tant que fonction native du système. Pourtant, outre-Atlantique et ailleurs dans le monde, le chatbot est déjà là.