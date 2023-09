Pourquoi Copilot n'est pas présent dans la dernière mise à jour de Windows, et comment l'activer

Cette nouvelle mouture met notamment l'accent sur l'IA et un certain Copilot. « Nous passons beaucoup de temps sur nos PC, et le temps est précieux. C'est pourquoi Windows s'est donné pour mission de rendre les choses que vous faites tous les jours plus faciles, plus rapides et sans effort grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que Copilot dans Windows », explique la firme de Redmond. Et si vous ne trouvez pas Copilot sur votre ordinateur malgré la récente mise à jour de votre système, c'est « normal ».