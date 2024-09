Dans le détail, l’interface flambant neuve adopte un style plus épuré, et plus agréable à utiliser. Le bloc de conversation flottant s’est déchargé de nombreuses options, désormais regroupées derrière une icône « + » explicite. Les tuiles défilantes servant de guides et d’exemples ont été réduites au nombre de trois. Le panneau latéral de droite, regroupant l’historique des conversations et le gestionnaire de plugins, a été abandonné. À noter que vous pourrez logiquement retrouver vos anciens chats derrière le bouton de gauche, épinglé au bloc conversationnel.