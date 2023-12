Intelligence artificielle : l'assistant Microsoft Copilot débarque sans prévenir sur Android avec ses modèles GPT-4 et Dall-E 3

Il y a encore peu de temps, si vous cherchiez « Copilot » sur le Play Store d'Android, vous aviez le choix entre plusieurs options pour accéder à l'outil propulsé par ChatGPT. Si le navigateur Edge et Microsoft 365 l'intègrent en plus de leurs fonctionnalités de base, Bing Chat semble être l'application qui permet de l'utiliser de la manière la plus complète et directe possible.

Cependant, grâce à un certain @techosarusrex sur X.com (anciennement Twiter), nous savons désormais qu'une nouvelle application Copilot est également répertoriée et téléchargeable sur Android. L'expérience est semblable à ce que l'on peut trouver ailleurs : on peut discuter avec l'IA et avoir des conversations longues et complexes, on peut générer des images avec DALL-E 3, ou encore créer des documents tels que des lettres ou des résumés. Il est même possible de désactiver ou d'activer GTP-4, et les thèmes clair et foncé sont déjà de la partie.