Pour le premier anniversaire de Copilot, Microsoft offre GPT-4 Turbo en cadeau

Copilot pourra générer des réponses à partir de la dernière version du modèle de langage développé par OpenAI, à savoir GPT-4 Turbo. Ce dernier est capable de traiter des demandes plus complexes et des tâches plus longues que la mouture standard de GPT-4. L'intégration de GPT-4 Turbo à Copilot a débuté auprès d'utilisateurs sélectionnés et sera déployée plus largement « dans les semaines à venir ».

Microsoft annonce également l'arrivée d'un nouveau modèle DALL-E 3 dans Copilot. Celui-ci permet de créer des images d'une qualité encore supérieure et qui respectent mieux l'invite. La mise à jour est d'ores et déjà disponible et vous pouvez en bénéficier en demandant à Copilot de créer une image ou en passant par le site bing.com/create.