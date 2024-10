Copilot tire sa force de sa capacité à exploiter les données de votre environnement Microsoft existant. Cela lui permet de mieux contextualiser et personnaliser ses réponses par rapport à ChatGPT. De plus, avec Copilot Studio, les entreprises peuvent facilement créer leurs propres solutions IA sur mesure, connectées à diverses plateformes et sources de données. Alors certes, ChatGPT et Copilot partagent la même base technologique, à savoir les modèles de langage d'OpenAI comme GPT-4, mais cela ne les empêche pas de cohabiter dans l'écosystème logiciel de Windows. ChatGPT garde quand même pour lui, tout du moins pour l'instant, certaines fonctionnalités exclusives comme le récent modèle o1 ainsi que le mode Canvas.