Utiliser Chat GPT-4 gratuitement, c'est possible et c'est assez simple, on vous montre

Vous étiez peut-être à la recherche d'une solution pour pouvoir utiliser GPT-4 et profiter de ses nombreux avantages, et pourquoi pas aussi avoir à disposition un outil de type génération d'images comme DALL-E ? Sachez que tout cela est possible, gratuitement, et en plus avec le même outil. Depuis l'application mobile Microsoft Copilot, vous pouvez en profiter à l'aide d'un simple compte. Voici comment.