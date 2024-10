Développée avec la technologie GPT-4o, la nouvelle interface Canvas repose sur un simple constat : « Les gens utilisent ChatGPT tous les jours pour obtenir de l'aide en matière d'écriture et de code. Bien que l'interface de chat soit facile à utiliser et fonctionne bien pour de nombreuses tâches, elle est limitée lorsque vous souhaitez travailler sur des projets qui nécessitent une édition et des révisions. Canvas offre une nouvelle interface pour ce type de travail. » L'équipe d'OpenAI a en effet souhaité offrir à ses utilisateurs une option pour interagir de manière plus fluide et plus précise avec son intelligence artificielle.